L'ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni in cui ha parlato anche di Dusan Vlahovic.'Secondo me Vlahovic. L’ho visto carico, anche quest’estate ci ho parlato in vacanza, è carico e ha voglia di spaccare e dimostrare di essere un centravanti da Juventus'.