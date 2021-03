Luca Toni, a Gazzetta.it, ha parlato della situazione dell'attacco in casa Juve, difendendo Dybala. Per Toni, infatti, "Paulo ha tutto per diventare un top player, ma non so se la Juve sia disposta ad aspettare. Certo, se si potesse prendere Haaland...”. Ancora Toni sull'attacco attuale della Juventus: "La Juve oggi? Ciclo finito ma anche buone basi per ripartire. A cominciare dalla coppia d'attacco Ronaldo-Morata".