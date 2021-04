Luca Toni contro la Superlega. Ne ha parlato sui social due giorni fa: "Il calcio è passione, il calcio è anche dei tifosi. Fate decidere anche a loro, no alla Superlega". A Gazzetta, le sue parole sul momento della Juventus: "Dybala deve dimostrare di poter fare la differenza. Lui è il vero nodo: se davvero chiede 14-15 milioni io non sarei così convinto di volergli rinnovare il contratto. Ronaldo? Non è criticabile, magari solo per qualche atteggiamento. Smetta di mugugnare se non segna".