L'ex attaccante di diversi club e della Nazionale Luca, ha fatto un bilancio del mercato appena concluso: "La Juve merita un nove per la qualità aggiunta in rosa, il Milan ha dimostrato di avere idee chiare. Il colpo è Dybala alla Roma, il Napoli mi avrebbe deluso se avesse fatto lo scambio Osimhen-Cristiano Ronaldo - ha detto Toni a Sportweek - Dall'estero non arrivano più grandi giocatori, ma prendiamo solo quelli a fine carriera o che hanno fallito".