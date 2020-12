1









Luca Toni, a Raisport, non ci è andato leggero sull'amico Andrea Pirlo e sulla Juventus: "A me non piace a mentalità di questa Juventus, magari la Juve può giocare anche male ma poi la rimette in piedi. Secondo me alcuni giocatori non stanno dimostrando di essere da grande squadra. Pirlo sta cercando di dare una mentalità offensiva, ma stanno mancando i risultati”.