L'ex attaccante della Juve e della nazionale italiana Luca Toni parla a La Gazzetta dello Sport (anche) di Juventus: ​"Cristiano vincerà la classifica cannonieri. Ci tiene molto, l’ha vinta sia in Inghilterra sia in Spagna: gli manca l’Italia. Compagno ideale? Dal punto di vista tattico, Mandzukic: il croato lavora molto per la squadra e apre spazi invitanti per Ronaldo".



DYBALA - "Ha grandi potenzialità, ma da una seconda punta come lui mi aspetto almeno 15 reti. Non solo belle giocate. E dovrebbe cominciare a fare gol sporchi".



ESUBERI - "A me piaceva essere protagonista dovunque. Capisco però che lasciare la Juve sia difficile, soprattutto adesso. Io arrivai in un momento particolare, sarei rimasto lì volentieri, ma Conte fece altre scelte. Comunque almeno uno tra Higuain e Mandzukic alla fine andrà via".



ICARDI - ​"Dove andrei? Al Napoli: quel tipo di gioco esalta il centravanti d’area come Icardi. Mi sorprenderebbe invece se andasse alla Juve perché non lo vedo bene in coppia con Ronaldo. Icardi si è trovato in un casino che non si aspettava: pensava di stimolare l’ambiente con qualche dichiarazione forte, invece tra lui e la moglie hanno rovinato tutto. Peccato, perché sul campo è sempre stato bravo".



ATTACCANTE IDEALE - "​Il destro di Cristiano, il sinistro di Dybala, il colpo di testa di Icardi o Pavoletti, il senso del gol di Higuain o Icardi, la tecnica di Insigne e il dribbling di Sanchez".