Luca Toni compie oggi 42 anni. Fra i migliori centravanti della storia recente del calcio italiano, il bomber nato a Pavullo nel Frignano ha disputato appena un anno con la maglia bianconera: poche presenze e nessun trofeo per lui, arrivato a Torino nel momento più difficile della storia della Juventus, in una stagione che avrebbe visto la squadra allenata da Delneri finire settima in campionato. Tra le poche soddisfazioni ottenute con la Vecchia Signora, c’è però un primato: Toni ha infatti segnato il primo gol in assoluto allo Stadium, nell’amichevole contro il Notts County che l’8 settembre 2011 inaugurò la nuova casa bianconera.