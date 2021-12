Luca, ex attaccante della Juve, ha parlato alla Gazzetta dei problemi dell'attacco bianconero: “Haaland del Borussia Dortmund è il miglior centravanti europeo. E’ giovane e potente, è il centravanti del futuro, ma temo che intorno a lui si scateni un’asta e non conosco il budget di cui dispone la Juve, temo possa non essere concorrenziale. A me piace molto anche Sebastien Haller dell’Ajax. Non è più giovanissimo (è un classe ’94, ndr) ma è forte, è un attaccante d’area e ha caratteristiche che ne farebbero un buon acquisto per i bianconeri”.“E’ fortissimo, ma non credo costi molto meno di Haaland, anche se il fatto che vada a scadenza magari può rendere l’operazione più fattibile. Dall’anno scorso è migliorato molto, ha voglia di arrivare e fa tanti gol. Per la Juve sarebbe fantastico”.“Lo stimo, ma secondo me ancora non è pronto per fare il titolare della Juve, e i bianconeri ora hanno bisogno di un attaccante da buttare nella mischia. Può essere il futuro del calcio italiano, e me lo auguro per la Nazionale, ma deve ancora confermarsi, e dimostrare di saper arrivare a 15/20 gol a stagione”.