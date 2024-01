"Resto convinto che Dusan possa fare ancora 20 reti in campionato perché i bomber come lui, quando decollano, sono in grado di realizzare 4-5 gol in una settimana…" aveva detto Luca Toni un po' di tempo fa. L'ex attaccante della nazionale lo conferma oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport."Lo pensavo a novembre e, a maggior ragione, ne sono ancora più convinto adesso. I bomber veri sono così e Vlahovic è un centravanti completo. Dusan, vista la stazza, aveva soltanto bisogno di stare bene fisicamente e di prendere fiducia. Ma il suo talento non è mai stato in discussione. Adesso è più sereno e ha trovato continuità"."La varietà dei colpi: ha segnato gol bellissimi di destro, di sinistro e di testa. Mi sembra migliorato parecchio nelle conclusioni dalla distanza. È completo, deve soltanto continuare a lavorare e migliorare"."Lautaro è fortissimo e 7 gol di differenza non sono un vantaggio da poco. L’Inter segna molto e l’argentino non si fermerà perché nell’ultima stagione ha compiuto il salto di qualità definitivo. Sono convinto che Vlahovic chiuderà il campionato con almeno 20 gol, ma la classifica marcatori alla fine la vincerà l’interista"."Io sono sempre stato scettico e ve l’avevo anche detto. La Juventus ha fatto bene a tenersi Vlahovic"."Se lo venderei? Nemmeno per 100 milioni. È forte, giovane. E queste cifre arriveranno anche in futuro per uno come Vlahovic, destinato a diventare uno dei migliori nove d’Europa"."La Juve è virtualmente in testa perché l’Inter ha una gara da recuperare per la Supercoppa italiana. Non credo che lo scontro diretto metterà fine alla lotta scudetto. Mi immagino un duello fino a maggio. L’Inter è molto forte, ma bisogna vedere come reagirà quando ripartirà la Champions League: negli ottavi è attesa da due belle sfide contro l’Atletico"."La Juventus sta dimostrando di essere tosta e cinica, dietro subisce poco, davanti si è sbloccata e non avendo le Coppe europee può allenarsi tutta la settimana".