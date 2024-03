Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha fatto un confronto tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, che si affronteranno nel big match di domani sera.LE PAROLE - "Osimhen e Vlahovic sono due veri numeri nove, completi, sanno segnare in tanti modi e l’hanno dimostrato anche in questo periodo: il giocatore del Napoli, tornato dalla Coppa d’Africa, ha realizzato già 5 gol in 3 partite; Dusan nel 2024 ha fatto, invece, meglio di tutti. Tra i due, se proprio devo sceglierne uno come bomber puro, vado con DV9, perché in area non ha davvero punti deboli, può farti male in ogni modo. Vlahovic è più strutturato, ma nelle capacità di colpire di testa e indirizzare non è da meno del nigeriano. Possiamo ritenerli alla pari in questa particolare caratteristica. A livello tecnico sia Victor che Dusan hanno ancora margini per crescere e migliorare. Vlahovic per me non è ancora un punto di riferimento fatto e finito nel gioco della squadra, sebbene oggi abbia qualcosina in più del rivale. Osimhen è un classe 1998, Vlahovic ha addirittura due anni in meno. Sono giovani e possono salire ancora di livello".