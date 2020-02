Il trequartista della Juventus Primavera Franco Tongya, si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.com, parlando dell’impegno di ieri in amichevole della sua Italia Under 19 contro la Svizzera: “La partita è andata bene, speravamo nella vittoria, ma siamo contenti sul piano dell'intensità e del gioco".



SULL’ITALIA - "In questi due raduni mi sono integrato bene nel gruppo. I compagni sono stati bravissimi a inserirmi. Stiamo cercando di prepararci per l'Europeo, sono molto contento".



SUL MONDIALE UNDER 17 - "Mi ha arricchito. Chiunque vuole giocare un Mondiale, alla mia età poi è ancora più bello. Mi porto dietro tante cose, è stato un percorso lungo perché in precedenza con l'Under 17 eravamo anche arrivati secondi all'Europeo. Al Mondiale siamo usciti ai quarti con il Brasile, ma va bene lo stesso, anche perché è stata la squadra che poi ha vinto".



SULLA JUVE - "Mi trovo molto bene, sono in bianconero da undici anni. Quest'anno stiamo facendo un percorso importante, siamo in corsa in tutte le competizioni e vogliamo arrivare in fondo a tutte. Il mio desiderio? Esordire con la maglia della Juve, oltre a giocare e vincere per la nazionale".



SUL RAZZISMO - "Non mi sembra nemmeno il caso di parlarne, chi ne parla è gente stupida. Sono contentissimo di essere qui con la nazionale italiana, non penso ci siano differenze".