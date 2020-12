1









L'ex terzino sinistro Max Tonetto ha commentato la prima parte di stagione della Juventus: "Pirlo sta lavorando su alcune soluzioni tattiche, ma non credo sia semplice riuscire a mantenere l'equilibrio schierando trequartisti e attaccanti. Il problema della squadra è a centrocampo, dove non ci sono giocatori che hanno il cambio di passo e così la Juve va in difficoltà contro avversari che la schiacciano. Inoltre serve un centrocampista che dia lo strappo quando affrontano avversari che si chiudono: il Milan ha Kessie, per esempio, la Roma Veretout. Ronaldo? Non c'entra niente la tattica, con l'Atalanta era solo stanco".