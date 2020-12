Così a Sky Sport l'ex terzino Max Tonetto: "Pirlo sta cercando tutte le soluzioni tattiche possibile, e non è semplice perché più attaccanti e trequartisti metti più è difficile tenere certi equilibri. Ieri Cristiano Ronaldo era stanco, non è una questione tattica. E comunque la Juventus poteva pure vincere la partita. Il problema della Juve è in mezzo al campo: quando trova avversari che si schiacciano, non trova un giocatore in grado d'imprimere il cambio di passo. Il Milan con Kessie, la Roma con Veretout, hanno elemento in grado di dare lo strappo anche contro avversari che si chiudono..."