Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali è entrato nei radar della Fiorentina. Nonostante non abbia ancora calcato i campi della Serie A, il giovane talento del Brescia, classe 2000, è appetito da numerosi club storici, Juve compresa. Trattare con il Presidente Cellino non è cosa facile, infatti, a Juve, ascoltate le alte pretese, ha fatto un passo indietro.