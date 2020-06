Una lotta serrata. Tra Inter e Juve, e con l'obiettivo Tonali. Le due squadre si stanno contendendo il gioiellino del Brescia, che lascerà certamente i biancoblù a fine stagione. Cellino ha già acconsentito e sta per scatenare l'asta: il ragazzo, secondo quanto riportato da Sky Sport, preferirebbe la proposta nerazzurra per un discorso di continuità. Il numero uno del Brescia ha ormai deciso la base di partenza: si tratta di una proposta da almeno 50 milioni, che l'Inter per ora non può accontentare. Ecco perché la Juve non ha perso l'ultima speranza: come racconta Tuttosport, lo stesso Cellino si aspetta un rilancio della Juventus.