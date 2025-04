Tonali verso il Real Madrid? Lo 'sponsor' è Ancelotti

Tonali può andare al Real Madrid?

Lapotrebbe avere una rivale non da poco nella propria corsa a(se mai ce ne sarà una, nel corso della prossima estate). E la "colpa" è di… Carlo Ancelotti, ormai a un passo dall'addio ala cui però, stando alle indiscrezioni riportate da Radio Marca, avrebbe fornito alcuni preziosi consigli di mercato, suggerendo appunto anche il nome del centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, che piace molto anche ai bianconeri.La Juve, ora concentrata su un finale di campionato in cui il quarto posto rappresenta un obiettivo cruciale anche in chiave mercato, sogna di riportare in Italia l'ex del Milan, sotto contratto con il Newcastle fino al 2028 ma desideroso di tornare in Serie A, prima o poi. Ora, però, Tonali potrebbe trovarsi davanti a un nuovo crocevia della sua carriera.

Tonali-Newcastle, i numeri della stagione

Presenze: 41

Minuti: 2.949

Goal: 5

Assist: 3

Da un lato c’è l’affetto della tifoseria inglese, dall’altro il richiamo di "casa", senza dimenticare l’interesse di un top club come il Real Madrid. Con l’arrivo in panchina di Xabi Alonso, giovane ma già molto stimato, Florentino Perez sembra intenzionato a dare il via a un nuovo ciclo, puntando su giocatori in grado di riaccendere l’entusiasmo al “Bernabeu”. E le prestazioni convincenti offerte da Tonali anche in Nazionale rappresentano senza dubbio un biglietto da visita di grande valore.