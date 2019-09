La prestazione di Sandro Tonali contro la Juventus ieri sera non è passata inosservata ad occhi indiscreti, figurarsi agli addetti ai lavori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la televisione non è bastata per gli osservatori del Manchester United, che ieri sera si sono spinti sulle tribune del Rigamonti per vedere da vicino il talento classe 2000 del Brescia. Talento sul quale si è mossa anche la Juventus, ma sul quale ancora si devono smascherare tutte le pretendenti: il prossimo mercato estivo, in tal senso, sarà quello decisivo per il suo prossimo futuro.