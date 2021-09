"Avevano ragione Maldini e Massara nel credere fortemente sulle prospettive di Tonali. E ha avuto ragione anche la proprietà a strappare un maxi sconto dal Brescia sulla valutazione per il riscatto. Perché la qualità delle prestazioni del centrocampista azzurro certificano la bontà di un investimento da circa 17 milioni di euro. Dopo aver dominato in lungo e in largo contro la Lazio, Sandro si è ripetuto anche in una gara difficile dal punto di vista tattico come quella di stasera contro la Juventus. Ha vinto tantissimi duelli, recuperato palloni su palloni e ha regalato l’assist decisivo ad Ante Rebic". E' quanto scrive calciomercato.com, che prosegue: ". E sui social il pubblico rossonero si è scatenato, attaccando anche duramente Manuel Locatelli.