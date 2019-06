La promozione del Brescia in Serie A fa sorridere Massimo Cellino, anche per quanto riguarda il futuro di Sandro Tonali. Il presidente delle Rondinelle non ha mai nascosto il desiderio di trattenere il centrocampista classe 2000 e disputare con lui la prossima stagione nel massimo campionato. Questo non ferma ovviamente le tante squadre interessate al gioiellino, tra cui la Juventus: i bianconeri proveranno a chiudere il colpo Tonali già nella prossima estate, per poi lasciare il giocatore almeno un altro anno in prestito al Brescia. Uno scenario che, in teoria, accontenterebbe tutte le parti.