Sandro Tonali ci sarà contro la Juventus? Il centrocampista non è al top della forma in vista del match contro i bianconeri, previsto per domenica 16 febbraio alle 15, e potrebbe dare forfait. Già la scorsa settimana il classe 2000 aveva svolto delle sedute differenziate a pochi giorni dalla sfida contro l'Udinese e anche in questi giorni ha continuato a lavorare a parte. Diego Lopez lo valuterà nei prossimi allenamenti e poi deciderà se impiegarlo o meno. La Juventus è sempre sulle sue tracce e lo segue per il futuro.