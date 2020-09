Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi: "La mia passione per il Milan parte da Sant'Angelo Lodigiano, i colori sono rossoneri, la mia prima squadra era rossonera, lì siamo quasi tutti milanisti, anche mio papà mi ha trasmesso questa passione".



SUL MILAN - "Il livello è molto alto, c'è voglia di far bene e vincere. Dopo una vittoria c'è un'altra vittoria, i compagni, a partire da Ibra, trasmettono la voglia di giocare e vincere, di non sbagliare mai. E' una cosa molto importante: è un gruppo giovane, questa voglia c'è in tutti. La qualità è alta, abbiamo voglia di iniziare a far vedere quello che sappiamo fare sul campo".



SULL'INTERESSE DEL MILAN - "L'effetto è stato bellissimo. Quando ho saputo di questo, ho chiuso le porte a tutti. C'era il Milan, dovevo andare al Milan. Il mio pensiero era voler venire qui, così è stato. La prima volta che ho conosciuto i direttori è stata una cosa fantastica, li avevo sempre visti in tv".



UN MESSAGGIO AI TIFOSI - "Bisogna vincere partita dopo partita, non guardare a cosa potremo fare tra sette-otto mesi. Pensiamo a giovedì e poi a domenica, costruendo mattone su mattone la nostra casa, che può diventare il nostro fortino".