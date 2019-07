Sandro Tonali si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: ''Pirlo? Preferirei parlare di altro. Ci paragonano per colpa dei capelli, dovrei tagliarmeli. Andrea è inarrivabile. Come Gerrard, il più dinamico o Modric, unico nel suo stile. Io mi rivedo in Gattuso''.



RUOLO - ''Mi piace muovermi davanti alla difesa, è la posizione che preferisco. Trequartista? L'ho fatto poche volte, richiede movimenti diversi''.



CHIESA - ''Farebbe comodo a tutti, l'ho visto da vicino in Under 21, è un fenomeno''.



EUROPEO - ''Abbiamo battuto la più forte del girone, la Spagna, e perso con la Polonia, la più debole. Però abbiamo creato tante occasioni. E' stata un'esperienza fondamentale, sono stato accolto benissimo da tutti. Di Biagio? E' un vantaggio essere allenato da un centrocampista, Corini mi ha aiutato tantissimo. Solo chi conosce quel ruolo può insegnare i movimenti alla perfezione''.



FISICO - ''Cerco di irrobustirmi, ma nei contrasti me la cavo. Mio fratello era più grande, ma solo perché ha tre anni in più. Eravamo insieme, poi lui ha preso un'altra strada''.



MILAN - ''Mi hanno bocciato a un provino, avevo otto anni e giocavo in attacco. Delusione? No, perché poi sono andato al Piacenza''.



MATURITA' - ''L'ho rimandata. Non avevo la testa per studiare, stavo andando in A col Brescia e c'era l'Europeo da preparare. Non c'era una scusa. Forse proverò l'anno prossimo. Anzi, sicuro: me l'ha ordinato Cellino''.



RECUPERI - ''Recuperare palloni sarà molto più difficile in A, le linee di gioco sono diverse e movimenti più veloci''.



MODULO - ''Non credo che cambieremo. Abbiamo un'identità precisa e mantenerla può essere un vantaggio importante, come ha dimostrato l'Empoli di Sarri''.



ESTERO - ''Esperienza all'estero? Tutto è possibile, ma qui si gioca il calcio che mi piace''.