Sembra essere la Juve in vantaggio su Tonali: secondo Tuttosport, i bianconeri hanno avuto più contatti con Massimo Cellino e sono in questo momento favoriti rispetto all'Inter. Il presidente della Leonessa ha però preso una decisione: non partirà fino a giugno, ma l'accordo potrà essere trovato anche in questa sessione di mercato. Sarà decisiva, nella trattativa con il Brescia, anche la decisione circa l'inserimento di una contropartita.