Sandro Tonali e un futuro ancora tutto da scrivere. Sul giovane talento del Brescia ora in pole c'è la Juventus. Il centrocampista del Brescia, alla prima stagione in Serie A, sta avendo un grande impatto dimostrando di non soffrire minimamente la pressione del grande salto. Ogni settimana ci sono scout di società italiane e straniere in tribuna per osservarlo, il presidente del Brescia Cellino è pronto a far partire un'asta partendo da una base di almeno 55/60 milioni di euro. Juve ma non solo, tutti pazzi per Tonali