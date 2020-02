La Juventus segue il talento del Brescia Sandro Tonali da tempo. Ugualmente, l'Inter lo ha messo nel suo taccuino per aggiungere il suo dinamismo al centrocampo di Antonio Conte. Eppure, le solite note, non sono le uniche ad aver qualche tentazione per Tonali. Come svela La Gazzetta dello Sport, a gennaio né bianconeri né nerazzurri si sono fatti avanti, anche se un'offerta è ugualmente arrivata: la Fiorentina, scatenatissima sul mercato, ha fatto arrivare al presidente Cellino un'offerta da 50 milioni di euro. Rispedita al mittente, perché il classe '00 non si muoverà da Brescia prima dell'estate.