Tra i tanti talenti sul taccuino della Juventus in ottica futura il nome di Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia, è evidenziato in bella vista. I bianconeri, però, non sono soli: su di lui, infatti, ci sono gli occhi di Inter, Milan e Roma in Italia, oltre che del Paris Saint-Germain dalla Francia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, nessuna di queste diventerà realtà in questa estate di mercato: Tonali infatti rinnoverà con il Brescia fino al 30 giugno del 2024 e vivrà la Serie A con le Rondinelle, almeno per la prossima stagione.