Sandro Tonali ha vinto il premio di miglior giocatore italiano Under 21.



COMPLIMENTI - "Tra partite e calcio, non ci sono più premi! Complimenti? Fanno sempre piacere. Anno complicato? Cambia tutto, ma il passaggio al Milan è stata una delle cose più belle".



GATTUSO - "Se gli ho chiesto il permesso? Non proprio. Volevo dei consigli, lui già sapeva il contenuto della telefonata. Mi ha dato solo dei consigli, col mister avevamo un grande rapporto, è una persona fantastica. Spero di continuare questo rapporto e di conoscerlo ancora meglio".



MILAN - "L'impatto? Con Ibrahimovic, che sembra il più difficile, poi è stato il più facile. Vive lo spogliatoio, scherza con i compagni. Non si isola, è il nostro leader anche fuori dal campo. Con gli italiani già conoscevo alcuni in nazionale, con tanti avevo pure giocato contro e c'erano quasi tutti quelli di quest'anno. Li conoscevo. Siamo tutti giovani, siamo un unico gruppo, tutti bravi ragazzi che stanno correndo bene".



PIOLI - "Il mister è il mister! Durante le interviste ha un altro modo di fare, è il capobranco. Ogni tanto s'incazza ma è giusto così, alza i toni e l'asticella. Gli vogliamo bene e lo seguiamo. Sappiamo che è una persona di cui fidarsi".



CAPOLISTA - "Vincere aiuta a vincere, non siamo aiutati ma è più semplice arrivando da una vittoria affrontare una partita. Essendo tutti giovani è più semplice, c'è meno pressione e sai che insieme a loro puoi fare tutto. 5-0 a Bergamo ha scattato anche la voglia di rivincita, di partire con un nuovo percorso. Non è mai bello perdere così, che lo faccia il Milan fa ancora più male. E' scattato qualcosa".



STELLA ROSSA - "Sensazioni? Positive. Una la devi prendere. Stella Rossa o altro, non cambia molto. Siamo sereni".



EUROPEO - "Sarebbe onore solo esser parte dei 23. Noi e parlo da qualsiasi giocatore italiano, cerchiamo di dare tutto partita per partita. Ci sono tante gare, campionato, Europa League, devi essere concentrato. Prima il club, poi il resto. Non è un segreto, ma bisogna avere la testa per fare una partita alla volta".



PUNTO DI RIFERIMENTO - "Non mi piace avere punti di riferimento, mi ispiravo molto a Modric, un giocatore bello da vedere quando gioca. Non voglio guardare a un giocatore dicendo 'questo sono io' o 'questo voglio diventare'".