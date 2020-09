Sandro Tonali al Milan, l'ufficialità è soltanto una questione di tempo. Il Milan ha preso ulteriore forza quando a inizio agosto il ds della Juventus Paratici ha fatto un passo indietro definitivo, non ha mai approfondito davvero la trattativa per Tonali e ha abbandonato ogni potenziale tavolo di discussione pur stimando il ragazzo. Lì è nata l'operazione di Maldini e Massara con Cellino che non voleva accettare il prestito con diritto di riscatto, pretendeva l'obbligo. La strategia? Agire con correttezza e serietà, trasparenza ma anche convinzione. Mandando avanti anche il giocatore. Perché Tonali ha chiesto al presidente con insistenza di poter andare al Milan anche con quella formula, diritto di riscatto appunto. Via subito, corteggiato come voleva dal club che tifava da bambino. Lo scorcio di inizio agosto è diventato un'autostrada. Oggi, il Milan si gode la sua nuova stella. Lo scrive calciomercato.com.