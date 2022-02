A distanza di poche ore dalla vittoria che ha consentito al Milan di conquistare la vetta della classifica, il centrocampista rossonero Sandro Tonali, ha anlizzato il momento ai microfoni di Sky.



'Meglio di cosi non potevamo iniziare e siamo contentissimi per quanto abbiamo ottenuto fino ade oggi. Ma non ci sediamo perche sarebbe la cosa più stupida da fare, la strada è ancora lunga e bisogan pensare partita per partita. Continuiamo così e azzeriamo tutto, ripartendo da zero dopo la vittoria di oggi, solo così possiamo continuare a fare grandi cose'.