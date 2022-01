7









Quella di questa sera tra Milan e Juve sarà una sfida di livello internazionale e proprio per questo, gli occhi saranno tutti puntati sul big match del Meazza. Ma a dare origine ad una 'sfida nella sfida', sarà il duello a centrocampo tra Sandro Tonali e Manuel Locatelli. I due giocatori dall'inizio della stagione si sono letteralmente presi per mano le rispettive squadre, divenendone due pilastri fondamentali per le gerarchie di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.



IL CONFRONTO - Come anticipato, la chiave del match di questa sera passerà quasi sicuramente dai loro piedi e dalle loro geometrie che, per il rossonero raggiungono dei numeri impressionanti. 1,45 passaggi chiave per l'ex Brescia, contro lo 0,71 del bianconero, cosi come per i cross, 4,64 a partita per Tonali, 0,33 quelli di Locatelli. L'ex Sassuolo invece è piu concreto nelle azioni che portano in gol la Vecchia Signora, con una media di 1,32 tocchi in area avversaria, quasi il doppio del milanista, fermo a 0,72. Ma è in fase realizzativa che si vedono delle differenze, grazie alle 3 reti e i 2 assist del Campione d'Europa, contro i 2 gol messi a segno dal centrocampista del Milan.