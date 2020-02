Il mercato è appena finito, ma la Juve già pensa a come rinforzarsi la prossima estate. Tra i reparti più interessati ai cambiamenti c'è il centrocampo. Paul Pogba resta il sogno più grande: il ritorno del francese è il primo desiderio di Fabio Paratici, CFO bianconero. Che però continua a seguire da vicino anche Sandro Tonali, regista del Brescia. Il dirigente juventino ha intensificato i contatti con il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, e sta provando a convincerlo a cedere il centrocampista alla Juve, per anticipare la folta concorrenza, Inter e non solo, che in estate si fionderà sul giocatore.