"Mi dispiace per te, ma io sono interista dalla nascita!!! Forza Sandro, forza Inter". E' la risposta di Gina Damiani, nonna di Sandro Tonali, che in queste ore sta facendo il giro del web. Su Facebook, un tifoso rossonero le aveva scritto: "Convinca Sandro ad andare al Milan, il posto ideale dove diventerà come Pirlo. E' molto legato a lei. La prego". La signora ha gentilmente declinaro l'invito e ha prontamente replicato, come riportato dal Corriere dello Sport. L'Inter è proprio la squadra più avanti su Tonali, con la Juve che insegue.