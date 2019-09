Sandro Tonali incanta. Lo fa passaggio dopo passaggio, progressione dopo progressione. L'azione da cui nasce l'1-0 del Brescia contro la Juventus è una sua invenzione: recupera palla, scatta in velocità, crea e propone l'uno-due, riparte a mille sulla sinistra e lancia lo scambio al limite dell'area che vale il gol di Donnarumma. Sandro è un 2000, non va mai dimenticato; eppure partita dopo partita stupisce di più, Roberto Mancini lo coccola per la Nazionale e il Brescia si gode una pepita d'oro che si conferma pure in Serie A. Non aveva alcun dubbio Massimo Cellino, presidente abituato a maneggiare talenti.



COME SI MUOVE L'INTER - Come scrive Calciomercato.com, al Rigamonti ieri lo ha tenuto d'occhio pure l'Inter, presente con i propri scout in ogni gara del Brescia perché Tonali piace tantissimo. Il ds Ausilio aveva avuto già un anno e mezzo fa l'intuizione di provare a prenderlo, 10 milioni sul tavolo più bonus ma Cellino ha detto no; l'Inter ha ritentato nella scorsa estate prenotando Sandro e lasciandolo a Brescia in prestito, niente da fare neanche per 20 milioni di valutazione. Cellino è sempre stato convinto di poterlo vendere a più di 50 milioni dopo un anno di Serie A, non si è mosso di un centimetro; anzi, vorrebbe una mega clausola rescissoria che ad ora non è avallata.



LA JUVE CAMBIA PIANO - E c'è da tenere in considerazione soprattutto la sfida tra i nerazzurri e la Juventus, perché Paratici conosce bene Tonali e ora l'idea cambia: mentre nei mesi scorsi si ragionava sul prenderlo per poi cederlo in prestito, la Juve ne apprezza i progressi, lo ha visto sotto i propri occhi anche ieri e a giugno 2020 può muoversi per acquistarlo e tenerlo con sé. Lo scenario cambia eccome, Tonali esplode ma occhio: Cellino oggi fa richieste esorbitanti, non a torto, anzi. Tutti avvisati. E Sandro continua a migliorare, partita dopo partita...