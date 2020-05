Sandro Tonali compie 20 anni e questo sarà probabilmente il suo ultimo compleanno con la maglia del Brescia. L'interesse della Juve è sempre vivo, così come quello dell'Inter e di alcune big europee come PSG, Barcellona e Manchester City. Come scrive La Gazzetta dello Sport "Cellino partiva da una richiesta di 70 milioni, ma 50 appare una cifra più congeniale ai tempi della crisi. Al momento, infatti, le offerte oscillano intorno ai 35, senza contropartite, visto che il Brescia preferisce il cash".