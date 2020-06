Dopo aver definito gli ultimi dettagli dell’affare Hakimi, l’Inter non si ferma sul mercato e studia il prossimo colpo. Il nome in cima alla lista di Martotta e Ausilio è quello di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000, presente e futuro della mediana azzurra. I nerazzurri vogliono infoltire un reparto poco profondo per la sua importanza negli schemi di Conte, e preparano l’offerta ‘alla Barella’. Come riporta Calciomercato.com, l’Inter potrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con bonus alti per limare la distanza con la valutazione di Cellino, superiore ai 50 milioni di euro. La Juventus rimane defilata, concentrata su altre trattative, come lo scambio portato a conclusione tra Pjanic e Arthur.