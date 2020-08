Il nuovo ds del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato del futuro del gioiellino Sandro Tonali, sul quale c'è anche la Juventus. Grande impatto alla prima stagione in Serie A, con il giocatore che ha attirato l'attenzione di tanti club tra i quali anche Inter, Milan, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Tonali sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato, la conferma è arrivata anche dalle parole di Perinetti: "Inutile girarci intorno, può lasciare il Brescia. Ha attenzioni importanti, ma non bisogna dare nulla per scontato. E' tutto aperto, Cellino sta gestendo la situazione in prima persona".