L’Inter è convinta di avere in pungo Sandro Tonali. Negli ultimi tempi, i contatti tra club e giocatore sono stati proficui per strappare il suo sì, quello che manca è intavolare una robusta trattativa con il Brescia. La dirigenza nerazzurra punta su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro più bonus, mentre Cellino rimane sulle sue iniziali richieste di 45-50 milioni. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri vorrebbero fare leva sull’ottimo rapporto tra Marotta e il presidente delle Rondinelle, ma attenzione alla Juve, che potrebbe mettere in atto una manovra di disturbo, anche se l’Inter vuole scongiurare un Kulusevski-bis.