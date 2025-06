Tonali-Juventus, ci pensa Comolli: la strategia

Getty Images

Tonali-Juventus, la strategia di Comolli

Sì, il problema è "solo" come arrivare a lui, considerando le alte richieste del(si parla di 100 milioni di euro). Il dossier, comunque, sarà approfondito nelle prossime settimane. Anche dalla nuova dirigenza guidata - al momento, in assenza di un ds - da Damien Comolli, dopo i primi sondaggi di Cristiano Giuntoli.Secondo La Gazzetta dello Sport, tra l'altro, la strategia potrebbe essere proprio quella di cui già si discuteva con i precedenti vertici: provare a inserire come contropartita nell'affare, giocatore che, nonostante la travagliata stagione in bianconero, gode ancora di un certo credito in Premier League dove tornerebbe volentieri. La trattativa, ad ogni modo, si preannuncia comunque tutt'altro che semplice: a complicare i piani anche la qualificazione in Champions League del Newcastle, che risulta dunque un club attrattivo, oltre alla volontà dello stesso Tonali di rimanere in Inghilterra per dimostrare riconoscenza alla società che lo ha sostenuto anche durante il lungo periodo della squalifica per il caso doping e, soprattutto, continuare il proprio percorso di crescita.