Tra Milan e Brescia si è generato del malumore sul riscatto di Tonali, tanto che nelle ultime ore si è parlato anche di un potenziale inserimento della Juventus qualora naufraghi del tutto la trattativa. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Cellino si sarebbe irritato per le ulteriori richieste al ribasso avanzate dai rossoneri (dai 15 milioni globali più il cartellino di Olzer a circa 5-7). La controproposta del presidente del Brescia sarebbe stata la richiesta di Lorenzo Colombo, che il Milan non vuole perdere ma che potrebbe inserire nell’operazione con la formula del prestito, ritoccando al rialzo la parte cash per Tonali.