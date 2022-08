In un'intervista concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto.'Siamo soli con i nostri tifosi. Le cose che dicono, com'è stato per tutto l'anno scorso, non ci interessano. Non possiamo cambiare i pensieri della gente, certo ci fa riflettere, ma, con tutto l'affetto, non ci interessa'.