La Juve punta Sandro Tonali. Per giugno. O anche per gennaio, a sorpresa, nel caso in cui dovesse partire Emre Can e magari un altro elemento a sorpresa. Il prezzo per il compra subito è stato fissato da Cellino: il Brescia vuole 50 milioni. Ancora una decina di giorni per la partita invernale, poi bisognerà sfidare City, United, Liverpool, Real e Inter fino agli Europei. Ma la Juve c'è, e fa sul serio.