Le parole di Sandroalla Gazzetta dello Sport:CENTROCAMPO IN SERIE A - "L’Inter ha un centrocampo di alto livello. Così come la Juve e noi. Non siamo neanche a metà campionato, siamo il Milan, ci sono tanti punti in palio, siamo i Campioni d’Italia non vedo perché non si debba credere nella rimonta".