Sandro Tonali, giovane uomo di mercato, fuori da questo calciomercato. Gioiello classe 2000, il regista del Brescia che piace alla Juve, ha parlato così a Sky Sport: "Paragoni con Pirlo? Me ne hanno parlato, ho visto nei video che girano ancora oggi. Ho conosciuto Pirlo a Roma nel ritiro dell'Under 21, mi ha detto che mi ha seguito quest'anno e lo apprezzo molto. I paragoni me li lascio alle spalle, all'inizio nei primi 2-3 mesi sentivo un po' di pressione ma ora me li faccio scivolare addosso".



CORINI - "La carriera del mister l'ho studiata già l'anno scorso, prima non sapevo nemmeno chi fosse ad essere sincero. L'ho incontrato prima da avversario poi per fortuna è venuto qui: mi ha cresciuto, è un mister che fa anche da padre. Ricordi di lui in campo non ne ho molti, l'ho visto in qualche video ma so che è un grande giocatore. Lui vuole semplicità, con quella si fa tutto nella vita".



BRESCIA - "Ho sentito intervista del presidente, apprezzo molto le sue parole. Io ho sposato già l'anno scorso la storia di restare al Brescia".