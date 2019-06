Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e obiettivo di mercato della Juventus, ha parlato dal pre ritiro dell'Under 21: "Ora penso solo all'Europeo, poi ci sarà tempo per parlare di mercato. Il mio sogno? Vincere questo torneo. L'obiettivo è quello di fare il più possibile, vincere ogni partita e cercare di arrivare più in fondo alla competizione. Possiamo vincerlo perché abbiamo caratteristiche e punti di forza fenomenali. Dipenderà tutto da noi".



BRESCIA E FUTURO - "Con il Brescia è stata una stagione difficile all'inizio, ma poi ci siamo ripresi e vincere un campionato di Serie B a 18 anni è stato qualcosa di bellissimo. Corini mi consiglia di restare un altro anno? Lui mi ha sempre dato ottimi consigli. Italia o estero? Sto parlando molto con la mia famiglia su questo, è una scelta che deve essere condivisa. La mia idea è sempre stata quella di giocare in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro paese".