Tonali ripartirà da Brescia, o almeno queste sono le intenzioni del club. Le Rondinelle, infatti, non hanno intenzione di perdere il giocatore già questa estate e, anzi, cercheranno di blindare il giocatore per rivenderlo a cifre più alte il prossimo anno. E il prossimo anno può affacciarsi anche la Juventus, che segue il calciatore ormai da tanto tempo. Tonali, attualmente impegnato nell'Europeo Under 21 con la Nazionale di Di Biagio, resta un nome spendibile per i bianconeri soprattutto sotto la gestione Sarri: già con il Napoli, e con l'ausilio di Cristiano Giuntoli, il toscano si era interessato al profilo di Sandro. Che prima stupirà in Serie A col Brescia, poi potrà valutare il suo futuro.