Ecco le prime pagine dei giornali sportivi, tra poche ore in edicola. Sia Corriere dello Sport che Tuttosport mettono al centro la Juventus, con i bianconeri in campo a Brescia nell'anticipo infrasettimanale. Per Corsport è Ronaldo il protagonista, sebbene assente: "CR Salta" campeggia in prima, con "E debutta Balo" a completare il quadro di giornata. "Tonali, esame di Juve" è invece la scelta di Tuttosport che gioca su un incrocio di destini che potrebbe riaprirsi in sede di mercato il prossimo giugno.