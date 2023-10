Famiglie, compagne, procuratori sportivi. Ancor prima degli inquirenti.sono stati torchiati e hanno ammesso di scommettere. Su poker e blackjack, ma non sul calcio. Secondo quanto riporta Repubblica nessuno dei due ha negato di giocare d’azzardo e nemmeno l’uso di alcune piattaforme illegali, ma hanno provato a limitare la questione a giochi lontani dal mondo del pallone. “Giocavamo delle partite a poker e a blackjack, mai sul calcio”, ha detto quasi in lacrime Zaniolo, stesso discorso per Tonali. Entrambi, ai quali la polizia ha sequestrato tablet e cellulari, ovviamente conoscono Nicolò Fagioli, ma hanno smentiscono di aver parlato con il centrocampista della Juve di puntate sul calcio.