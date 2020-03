Dovrebbe essere Sandro Tonali il profilo perfetto del prossimo mercato della Juventus. Italiano, giovane e di grande prospettiva, il giocatore del Brescia rappresenta il nome giusto per Fabio Paratici che, come scrive Il Corriere dello Sport, si muove tra la concorrenza di tanti top team europei, come City e Psg. Il prezzo del giocatore è di 50 milioni di euro, ma non è da escludere che i bianconeri inseriscano qualche contropartita tecnica, come il giovane Hans Nicolussi Caviglia, ora in prestito al Perugia.