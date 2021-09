Tantissimi i temi legati a una partitissima della Serie A come Juventus-Milan, compresi corsi e ricorsi come quelli di Sandro Tonali e Manuel Locatelli, che condividono molti aspetti in comune.pur con una differenza di categoria di età ancora in Nazionale (ma Tonali è pronto ad affacciarsi nella nazionale di Mancini) ed entrambi approdati alla loro squadra del cuore non immediatamente. Tonali è fiorito nel Brescia prima di andare al Milan la scorsa stagione: dopo un rodaggio non proprio sfolgorante, questo sarà l'anno della maturazione. Locatelli invece esplose nel Milan, ma poi andò al Sassuolo e ora si trova nella sua Juve.