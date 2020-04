1









La Juventus sta pensando di portare linfa fresca al proprio centrocampo e, a parte il sogno Paul Pogba, sta valutando anche alcune piste giovani e italiane. Non sono quindi un mistero gli interessamenti per Sandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina, in mediana forse le due note più liete di questa Serie A ancora da concludersi. Insomma, due prospetti, ma pronti: come rivela Tuttosport, le strade che portano a Tonali sembrano più percorribili, Castrovilli è vincolato da un contratto in scadenza nel 2024, ma la Juventus non ne farà solo una ragione economica.



CAMPO - Infatti, sarà importante per i bianconeri consegnare a Maurizio Sarri un centrocampo tatticamente più congeniale al suo gioco. Per questo, sarà fondamentale capire chi parte, prima che chi entra. Pjanic sembra essere in lizza, mentre Bentancur potrebbe essere ufficialmente investito del ruolo di regista. E Tonali e/o Castrovilli? Il bresciano è un giocatore di impostazione, anche se non lesina a spostarsi mezzala: dribbla con numeri discreti (2,27 volte a partita, 49% di successo), ma quel che più impressiona è la capacità di trovare il passaggio filtrante (1,3 a partita) e anche il piede delicato su calcio di punizione (non a caso, 5 assist in totale).



CASTROVILLI - Il giocatore della Fiorentina, invece, è decisamente a proiezione offensiva. Lo spiegano bene i numeri in relazione a Tonali (ad esempio, tenta più di 6 dribbling a partita), anche se pure in fase di copertura si è dimostrato attento (6 palloni recuperati a partita, 6,19 per Tonali). Insomma, più che alternativa l'uno all'altro, i due sembrano essere complementari. Questo però, dal punto di vista tattico, perché adesso si ritorna sul piano economico: non è detto che la Juventus possa permettersi di assecondare le richieste elevate di Fiorentina e Brescia, anche perché spendere un centinaio di milioni per due giocatori alla prima esperienza in una big, potrebbe non essere saggio. Così, potrebbe essere o uno o l'altro e, in questo caso, Tonali sembra essere in vantaggio.